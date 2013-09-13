İki Renkli Bisküvi

Derin bir kasede, oda sıcaklığındaki tereyağını toz şekerle birlikte mikserleyin. Vanilya ve yumurtayı ekleyip karıştırın. Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Karışıkla karıştırıp hamuru toparlamak için yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya ayırın. Parçalardan birine kakao ekleyip yoğurun. Sade ve kakaolu

hamurları ayrı ayrı düz ve unlu bir zeminde dikdörtgen olarak açın. Sade hamurun üzerine kakaolu hamuru

yerleştirin. Kenarlardaki yamuk kısımları bıçakla kesip dikdörtgen şekli verin. Hamuru folyonun üzerine alıp

rulo şeklinde sarın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Hamuru dolaptan çıkartıp yarım cm kalınlığında

dilimleyin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika

pişirin. Tepside soğutup servis yapın.