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İki Renkli Bisküvi

İki Renkli Bisküvi
  • 35 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

180 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya

1 adet yumurta

İki buçuk su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Derin bir kasede, oda sıcaklığındaki tereyağını toz şekerle birlikte mikserleyin. Vanilya ve yumurtayı ekleyip karıştırın. Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Karışıkla karıştırıp hamuru toparlamak için yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya ayırın. Parçalardan birine kakao ekleyip yoğurun. Sade ve kakaolu
hamurları ayrı ayrı düz ve unlu bir zeminde dikdörtgen olarak açın. Sade hamurun üzerine kakaolu hamuru
yerleştirin. Kenarlardaki yamuk kısımları bıçakla kesip dikdörtgen şekli verin. Hamuru folyonun üzerine alıp
rulo şeklinde sarın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Hamuru dolaptan çıkartıp yarım cm kalınlığında
dilimleyin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika
pişirin. Tepside soğutup servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kurabiyeler pişerken yayılırlar. Birbirlerine yapışıp şekillerinin bozulmaması için tepsiye aralıklı şekilde dizin.
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