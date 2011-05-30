İki Renkli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta, pudra şekeri, margarin, kabartma tozu, vanilya ve aldığı kadar unu karıştırın. Hazırladığınız hamurun yarısını ayırın. Ayırdığınız hamura, 2 çorba kaşığı kakao katın. 15-20 dakika dinlendirin. Merdane ile iki hamuru da dikdörtgen biçiminde, ayrı ayrı açın. Daha sonra ikisini birbirinin üzerine koyun. Düzgün bir şekilde rulo olarak katlayın. Elinizle hamurdan bezeler koparıp şekil verin. Yağlanmış tepsiye dizin. Önce kızgın fırına koyun. Sonra fırının derecesini 130-150 dereceye kadar düşürün. Yarım saat kadar pişirin.