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İki Renkli Kurabiye

İki Renkli Kurabiye
  • 24 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

250 gram oda sıcaklığında margarin

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

2 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta, pudra şekeri, margarin, kabartma tozu, vanilya ve aldığı kadar unu karıştırın. Hazırladığınız hamurun yarısını ayırın. Ayırdığınız hamura, 2 çorba kaşığı kakao katın. 15-20 dakika dinlendirin. Merdane ile iki hamuru da dikdörtgen biçiminde, ayrı ayrı açın. Daha sonra ikisini birbirinin üzerine koyun. Düzgün bir şekilde rulo olarak katlayın. Elinizle hamurdan bezeler koparıp şekil verin. Yağlanmış tepsiye dizin. Önce kızgın fırına koyun. Sonra fırının derecesini 130-150 dereceye kadar düşürün. Yarım saat kadar pişirin.
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