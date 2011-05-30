İncirli Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İncirleri yumuşaması için, 3 dakika sıcak suda bekletin. Sonrasında ince kıyıp bir kaba aktarın. Üzerine kalan tüm malzemeyi ekleyip karıştırın. Biraz ele yapışacak bir harç elde edin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, dağınık şekilli yuvarlaklar yapın. Fırın tepsisine yağlı kağıdı yayın. Kurabiyeleri dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin.