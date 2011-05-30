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İncirli Çikolatalı Kurabiye

İncirli Çikolatalı Kurabiye
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 adet kuru incir

Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 çay bardağı kuru üzüm

Aldığı kadar kepekli un

1 çay bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı yoğurt

125 gram margarin

1 adet yumurta

YAPILIŞI

İncirleri yumuşaması için, 3 dakika sıcak suda bekletin. Sonrasında ince kıyıp bir kaba aktarın. Üzerine kalan tüm malzemeyi ekleyip karıştırın. Biraz ele yapışacak bir harç elde edin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, dağınık şekilli yuvarlaklar yapın. Fırın tepsisine yağlı kağıdı yayın. Kurabiyeleri dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin.
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