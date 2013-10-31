İngiliz Usülü Kuki

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 su bardağı esmer şeker
Yarım su bardağı toz şeker
3 su bardağı+2 çorba kaşığı un
200 gram damla çikolata
200 gram tereyağı
YAPILIŞI
Yumurta, esmer şeker ve tozş ekeri 5 dakika çırpın. Un, damla çikolata ve tereyağını teker teker ekleyip
yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizde yuvarlayarak 8-10 cm kalınlığında ve ince uzun rulolar yapın. Derin dondurucuda 2 saat dinlendirin. Çıkarıp, 2-3 cm kalınlığında dilimleyin. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif kızarana dek pişirin. Çayın yanında servis yapın.