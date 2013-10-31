DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / İngiliz Usülü Kuki

İngiliz Usülü Kuki

İngiliz Usülü Kuki
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı esmer şeker

Yarım su bardağı toz şeker

3 su bardağı+2 çorba kaşığı un

200 gram damla çikolata

200 gram tereyağı

YAPILIŞI

Yumurta, esmer şeker ve tozş ekeri 5 dakika çırpın. Un, damla çikolata ve tereyağını teker teker ekleyip
yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizde yuvarlayarak 8-10 cm kalınlığında ve ince uzun rulolar yapın. Derin dondurucuda 2 saat dinlendirin. Çıkarıp, 2-3 cm kalınlığında dilimleyin. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif kızarana dek pişirin. Çayın yanında servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN