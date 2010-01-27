İrmikli Portakallı Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 çay bardağı irmik
3 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
4 çorba kaşığı pudra şekeri
2 çorba kaşığı kakao
1 paket vanilya
5 çay bardağı un
2 adet yumurta
Üzeri için:
2 adet küçük boy portakalın suyu
2 çorba kaşığı pudra şekeri
YAPILIŞI
Derin bir kaba irmik, tereyağı, pudra şekeri, kakao, vanilya ve unu alın. Tüm malzemeyi yoğurun. En son yumurtaları katıp, tekrar yoğurun ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin (un az gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz). Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve istediğiniz şekli verin. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından aldığınız kurabiyelerin üzerine sıcakken portakal suyu ile pudra şekeri karışımını dökün. Üzerlerine bir örtü örtün ve soğuduktan sonra servis yapın.