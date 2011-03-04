Kahve Çekirdeği Kurabiye

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YAPILIŞI

Kuru malzemeleri hamur yoğurma kabına birlikte eleyin.

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta sarısı ve eritilmiş kahveyi ekleyip elinizle mıncıklayarak yumuşak bir hamur haline gelene kadar yoğurun. Gerekirse un ilave edin.

Tatlı kaşığı veya daha ufak parçalar alıp oval şekli verip yağlanmış tepsiye dizin.

Kürdanla ortalarından derin çizgi olacak şekilde bastırın.

170 derece ısıtılmış fırında kabarıp hafif kızarana kadar pişirin.