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Kahve Çekirdeği Kurabiye

  • 10 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı mısır nişastası

1/2 su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 adet yumurta sarısı

125gr. tereyağı

1/2 çay bardağından fazla sıvı yağ (1/4 su bardağı)

2 yemek kaşığı granül kahve (1 yemek kaşığı kaynar suda çözülmüş)

YAPILIŞI

Kuru malzemeleri hamur yoğurma kabına birlikte eleyin.
Tereyağı, sıvı yağ, yumurta sarısı ve eritilmiş kahveyi ekleyip elinizle mıncıklayarak yumuşak bir hamur haline gelene kadar yoğurun. Gerekirse un ilave edin.
Tatlı kaşığı veya daha ufak parçalar alıp oval şekli verip yağlanmış tepsiye dizin.
Kürdanla ortalarından derin çizgi olacak şekilde bastırın.
170 derece ısıtılmış fırında kabarıp hafif kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Çok güzel ve kolay bir tarif,tavsiye ederim.
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