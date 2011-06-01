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Kakaolu Kalp Bisküvi

Kakaolu Kalp Bisküvi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

4 çorba kaşığı nişasta

Bir buçuk su bardağı kakao

1 su bardağı pudra şekeri

Bir tutam tuz

1 adet yumurta

5 çorba kaşığı süt

4 çorba kaşığı margarin

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Un, nişasta, kakao, pudra şekeri ve tuzu karıştırıp, ortasını havuz gibi açın. Yumurta, süt, margarin ve vanilyayı ekleyip yoğurun. Sert bir hamur elde edin. Alüminyum folyoya sarıp, buzdolabında en az 10 dakika bekletin (hamuru bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz). Daha sonra açıp, kalıpla arzu ettiğiniz şekilde kesin. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
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