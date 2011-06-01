Kakaolu Kalp Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, nişasta, kakao, pudra şekeri ve tuzu karıştırıp, ortasını havuz gibi açın. Yumurta, süt, margarin ve vanilyayı ekleyip yoğurun. Sert bir hamur elde edin. Alüminyum folyoya sarıp, buzdolabında en az 10 dakika bekletin (hamuru bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz). Daha sonra açıp, kalıpla arzu ettiğiniz şekilde kesin. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.