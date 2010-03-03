Kakaolu Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, karanfil, tarçın ve kakaoyu birlikte eleyin. Margarini ekleyip, parmak uçlarınızla unlu karışıma yavaşça yedirin. Toz şeker, yumurta, yumurta sarısı ve meyve kurusunu ekleyin. Düz bir zemini unlayıp, hamuru bu zeminde yoğurun. 20 bezeye ayırıp, elinizde şekil verin. Yağlanmış tepsiye dizip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Tepsiyi fırından alıp 3 dakika dinlendirin. Bisküvileri fırın teline alıp, soğumaya bırakın. Soğuk olarak servis yapın