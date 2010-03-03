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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Kakaolu Bisküvi

Kakaolu Bisküvi

Kakaolu Bisküvi
  • 30 Adet
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

1'er çay kaşığı toz karanfil ve toz tarçın

2 çorba kaşığı kakao

125 gram (yarım paket)oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

8 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yumurta + 1 adet yumurtanın sarısı

100 gram karışık meyve kurusu (dut, üzüm, erik)

YAPILIŞI

Un, karanfil, tarçın ve kakaoyu birlikte eleyin. Margarini ekleyip, parmak uçlarınızla unlu karışıma yavaşça yedirin. Toz şeker, yumurta, yumurta sarısı ve meyve kurusunu ekleyin. Düz bir zemini unlayıp, hamuru bu zeminde yoğurun. 20 bezeye ayırıp, elinizde şekil verin. Yağlanmış tepsiye dizip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Tepsiyi fırından alıp 3 dakika dinlendirin. Bisküvileri fırın teline alıp, soğumaya bırakın. Soğuk olarak servis yapın
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