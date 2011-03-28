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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Kakaolu Islak Kurabiye

Kakaolu Islak Kurabiye

  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

-25 gram kakao

-125 gram margarin

-1 adet yumurta

-1 çay bardağı toz şeker

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

un



Şerbeti için:

-3 çay bardağı şeker

-3 çay bardağı su

YAPILIŞI

Bütün hamur malzemelerini karıştırıp yumuşak bir hamur elde ediyoruz.daha sonra hamuru ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlıyoruz.180 derecelik ısıtılmış fırında 10-05 dakika pişiriyoruz .kurabiyeler pişerken şerbeti hazırlayıp soğutuyoruz.kurabiyeleri fırında çıkartır çıkartmaz soğuk şerbete bandırıp çıkartıyoruz.soğuduktan sonra servi yapıyoruz. AFİYET OLSUN..

PÜF NOKTASI

kurabiyerin çatladığını gördüğünüzde fırından çıkartabilirsiz
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