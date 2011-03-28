Kakaolu Islak Kurabiye

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MALZEMELER
-25 gram kakao
-125 gram margarin
-1 adet yumurta
-1 çay bardağı toz şeker
-1 çay bardağı sıvı yağ
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya
un
Şerbeti için:
-3 çay bardağı şeker
-3 çay bardağı su
YAPILIŞI
Bütün hamur malzemelerini karıştırıp yumuşak bir hamur elde ediyoruz.daha sonra hamuru ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlıyoruz.180 derecelik ısıtılmış fırında 10-05 dakika pişiriyoruz .kurabiyeler pişerken şerbeti hazırlayıp soğutuyoruz.kurabiyeleri fırında çıkartır çıkartmaz soğuk şerbete bandırıp çıkartıyoruz.soğuduktan sonra servi yapıyoruz. AFİYET OLSUN..
PÜF NOKTASI
kurabiyerin çatladığını gördüğünüzde fırından çıkartabilirsiz