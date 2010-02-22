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Kakaolu Mozaik Kurabiye

Kakaolu Mozaik Kurabiye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı + 3 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 adet yumurtanın akı

2 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Un ve tereyağını bir kaba alıp elinizle ufalayın. Üzerine pudra şekeri ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Yumurtayı ilave edip yoğurun. Hamuru ikiye bölün ve bir parçasına kakao ilave edip tekrar yoğurun. Her iki hamur parçasını eliniz ve oklava yardımı ile, yaklaşık iki parmak eninde ve bir parmak kalınlığında şeritler haline getirin. Kakaolu hamur altta kalacak şekilde diğer hamuru üzerine koyup elinizle bastırın. Daha sonra hamuru boydan boya ikiye kesin. Kesilen parçayı, kakaolu kısmı yukarıda kalacak şekilde yeniden diğer hamura yapıştırın. Üstten bakıldığında hamur şeridinin yarısı kakaolu, yarısı sade olmalı. Hamuru bir parmak kalınlığında dilimleyin. Yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakikada pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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