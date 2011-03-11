Kakaolu Un Kurabiyesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alıp özleşene kadar elinizle yoğurun. Üzerine un ve kakaoyu ekleyin. Hazırladığınız hamuru unlu zeminde açın. Çay bardağı ağzı ile hamurdan yuvarlaklar kesin. Her parçanın üzerine bir adet fındık yerleştirin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine koyun. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine benmari usulü eritilmiş çikolata gezdirerek servis yapın.