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Kakaolu Un Kurabiyesi

Kakaolu Un Kurabiyesi
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda

sıcaklığında tereyağı

7 çorba kaşığı pudra şekeri

İki buçuk su bardağı un

1 çorba kaşığı tepeleme kakao

Yarım su bardağı bütün fındık

Yarım paket bitter çikolata

(40 gram)

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alıp özleşene kadar elinizle yoğurun. Üzerine un ve kakaoyu ekleyin. Hazırladığınız hamuru unlu zeminde açın. Çay bardağı ağzı ile hamurdan yuvarlaklar kesin. Her parçanın üzerine bir adet fındık yerleştirin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine koyun. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine benmari usulü eritilmiş çikolata gezdirerek servis yapın.
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