Kaşar Peynirli Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtanın sarısı ile akını ayırın. 2 su bardağı unu bir kaba eleyin. Ortasını havuz gibi açıp oda sıcaklığında beklemiş margarin, tuz, yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini, yumurta akı ve pul biberin yarısını ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini ıslak bir bez ile örtüp 10 dakika dinlendirin. Daha sonra merdaneyle bir parmak kalınlığında açın. Çiçek şeklindeki kalıplarla kesin. Bisküvileri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Kalan rendelenmiş kaşar peynirini ve pul biberi bisküvilerin üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.