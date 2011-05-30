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Kaşarlı Cevizli Bisküvi

Kaşarlı Cevizli Bisküvi
  • 40 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg tereyağı

4 su bardağı + 1 kahve fincanı un

8 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

400 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1'er çay kaşığı kekik ve kimyon

250 gram dövülmüş ceviz ya da fındık

YAPILIŞI

Ceviz ve 1 adet yumurta dışındaki tüm malzemeyi karıştırıp, hamur yapın. Merdaneyle 1 cm kalınlığında açıp, çay bardağının ağzıyla keserek üzerine kalan yumurtanın sarısını sürün. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine birer parça ceviz ya da fındık koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.
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