Kaşarlı Cevizli Bisküvi

Sofra Tarifi

Yarım kg tereyağı 4 su bardağı + 1 kahve fincanı un 8 adet yumurta 1 tatlı kaşığı tuz 400 gram rendelenmiş kaşar peyniri 1'er çay kaşığı kekik ve kimyon 250 gram dövülmüş ceviz ya da fındık

YAPILIŞI

Ceviz ve 1 adet yumurta dışındaki tüm malzemeyi karıştırıp, hamur yapın. Merdaneyle 1 cm kalınlığında açıp, çay bardağının ağzıyla keserek üzerine kalan yumurtanın sarısını sürün. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine birer parça ceviz ya da fındık koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.