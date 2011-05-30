Kaşarlı Cevizli Bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg tereyağı
4 su bardağı + 1 kahve fincanı un
8 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
400 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1'er çay kaşığı kekik ve kimyon
250 gram dövülmüş ceviz ya da fındık
YAPILIŞI
Ceviz ve 1 adet yumurta dışındaki tüm malzemeyi karıştırıp, hamur yapın. Merdaneyle 1 cm kalınlığında açıp, çay bardağının ağzıyla keserek üzerine kalan yumurtanın sarısını sürün. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine birer parça ceviz ya da fındık koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.