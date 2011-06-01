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Kaşarlı Kurabiye

Kaşarlı Kurabiye
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında margarin

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1'er çay kaşığı tuz ve pul biber

4 su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu



Üzerine: Kaşar peyniri

1 çorba kaşığı haşhaş tohumu

YAPILIŞI

Margarin, zeytinyağı, yoğurt, yumurtanın akı, tuz ve pul biberi yoğurun. Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip yoğurmaya devam edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve iki parmak kalınlığında açın. Çeşitli kalıplarla şekiller çıkarın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, küp doğranmış kaşar peyniri yerleştirin ve haşhaş tohumu serpin. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarıncaya kadar pişirin.
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