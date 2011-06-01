Kaşarlı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarin, zeytinyağı, yoğurt, yumurtanın akı, tuz ve pul biberi yoğurun. Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip yoğurmaya devam edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve iki parmak kalınlığında açın. Çeşitli kalıplarla şekiller çıkarın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, küp doğranmış kaşar peyniri yerleştirin ve haşhaş tohumu serpin. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarıncaya kadar pişirin.