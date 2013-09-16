Kaşık Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pudra şekeri
250 gram oda sıcaklığında margarin
3 adet yumurta
2 çorba kaşığı toz fındık
1 çay bardağı damla çikolata
2 çorba kaşığı kıyılmış ceviz
Yarım paket kabartma tozu
1 çay kaşığı vanilya
3 su bardağı un
Üzerine: Ceviz
YAPILIŞI
Pudra şekeri ve margarini derin bir kapta mikserle çırpın. Yumurta ilave edip, çırpmaya devam edin. Toz fındık, damla çikolata, kıyılmış ceviz, kabartma tozu, vanilya ve un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Hamurdan dondurma kaşığı ile toplar çıkarın ve yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerine ceviz yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.