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Kaşık Kurabiye

Kaşık Kurabiye
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pudra şekeri

250 gram oda sıcaklığında margarin

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı toz fındık

1 çay bardağı damla çikolata

2 çorba kaşığı kıyılmış ceviz

Yarım paket kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya

3 su bardağı un

Üzerine: Ceviz

YAPILIŞI

Pudra şekeri ve margarini derin bir kapta mikserle çırpın. Yumurta ilave edip, çırpmaya devam edin. Toz fındık, damla çikolata, kıyılmış ceviz, kabartma tozu, vanilya ve un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Hamurdan dondurma kaşığı ile toplar çıkarın ve yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerine ceviz yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.
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