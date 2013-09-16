Kaşık Kurabiye

Pudra şekeri ve margarini derin bir kapta mikserle çırpın. Yumurta ilave edip, çırpmaya devam edin. Toz fındık, damla çikolata, kıyılmış ceviz, kabartma tozu, vanilya ve un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Hamurdan dondurma kaşığı ile toplar çıkarın ve yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerine ceviz yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.