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Kayısılı Bisküvi

Kayısılı Bisküvi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı taze kayısı

Yarım su bardağı kuru kayısı

Yarım su bardağı ceviz

İki buçuk su bardağı un

2/3 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

5 çorba kaşığı margarin

Bir buçuk çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI

1.KAYISILARI ve cevizi kıyın. Unu bir kaba eleyin. Ortasını havuz gibi açın. Toz şeker, yumurta ve oda sıcaklığındaki margarini ilave edip, yoğurun. Kabartma tozunu ekleyin. Üzerini nemli bezle örterek 10 dakika dinlendirin.
2.Hamuru iki parçaya bölün. Merdane ile çok ince olmayacak şekilde iki hamur parçasını da açın. Bir parçasına taze kayısıları ve cevizin yarısını serpin. Kalan hamura kuru kayısıları ve cevizi serpiştirin. Merdane ile yeniden üzerinden geçin.
3.Hamurlara kalıpla şekiller verin. Aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.
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