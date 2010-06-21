Kayısılı Çıtır Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı, esmer şeker ve balı küçük bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kısık ateşte, yağ eriyip karışım kıvamlı hale gelinceye kadar ısıtın. Ocaktan alıp çikolata hariç kalan malzemeyi üzerine ekleyip iyice karıştırın. Bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Hazırladığınız karışımdan bir kaşık alıp tepsiye dökün. Kaşığın tersi ile üzerine bastırıp 5 cm çapında bir daire haline getirin. Kalan karışımı da aralıklı olarak aynı şekilde tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından alıp tepside soğumaya bırakın. Diğer taraftan çikolatayı benmari usulü eritin. Soğuyan kurabiyelerin yarısına fırça yardımıyla çikolatayı sürün. Donduktan sonra servis yapın.