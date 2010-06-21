Kayısılı Çıtır Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
50 gram tereyağı
4 çorba kaşığı esmer şeker
2 çorba kaşığı bal
25 gram file badem
2 çorba kaşığı kıyılmış kuru kayısı
2 çorba kaşığı kuş üzümü
1 çorba kaşığı kıyılmış portakal kabuğu
5 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı keten tohumu
1 çay kaşığı tarçın
120 gram bitter çikolata
YAPILIŞI
Tereyağı, esmer şeker ve balı küçük bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kısık ateşte, yağ eriyip karışım kıvamlı hale gelinceye kadar ısıtın. Ocaktan alıp çikolata hariç kalan malzemeyi üzerine ekleyip iyice karıştırın. Bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Hazırladığınız karışımdan bir kaşık alıp tepsiye dökün. Kaşığın tersi ile üzerine bastırıp 5 cm çapında bir daire haline getirin. Kalan karışımı da aralıklı olarak aynı şekilde tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından alıp tepside soğumaya bırakın. Diğer taraftan çikolatayı benmari usulü eritin. Soğuyan kurabiyelerin yarısına fırça yardımıyla çikolatayı sürün. Donduktan sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Hazırladığınız kurabiyeleri, yaptığınız gün içinde tüketin.