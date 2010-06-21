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Kayısılı Çıtır Kurabiye

Kayısılı Çıtır Kurabiye
  • 14 Adet
  • Pişirme: 10 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram tereyağı

4 çorba kaşığı esmer şeker

2 çorba kaşığı bal

25 gram file badem

2 çorba kaşığı kıyılmış kuru kayısı

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı kıyılmış portakal kabuğu

5 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı tarçın

120 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Tereyağı, esmer şeker ve balı küçük bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kısık ateşte, yağ eriyip karışım kıvamlı hale gelinceye kadar ısıtın. Ocaktan alıp çikolata hariç kalan malzemeyi üzerine ekleyip iyice karıştırın. Bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Hazırladığınız karışımdan bir kaşık alıp tepsiye dökün. Kaşığın tersi ile üzerine bastırıp 5 cm çapında bir daire haline getirin. Kalan karışımı da aralıklı olarak aynı şekilde tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından alıp tepside soğumaya bırakın. Diğer taraftan çikolatayı benmari usulü eritin. Soğuyan kurabiyelerin yarısına fırça yardımıyla çikolatayı sürün. Donduktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Hazırladığınız kurabiyeleri, yaptığınız gün içinde tüketin.
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