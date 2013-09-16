Keçi Tırnağı Kurabiyesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram oda sıcaklığında margarin
1 su bardağından bir parmak fazla pudra şekeri
2 adet yumurta
1 çorba kaşığı toz fındık
100 gram iri dövülmüş ceviz
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı vanilya
3 su bardağı un
Üzerine:
Yumurta sarısı
Dövülmüş antep fıstığı
Ceviz
YAPILIŞI
Margarin, pudra şekeri, yumurta, fındık, ceviz ve rendelenmiş portakal kabuğunu derin bir kaba alın. İçine kabartma tozu, vanilya ve un katıp, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve her birine damla şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve bıçakla ucundan çizik atın. Üzerine yumurta sarısı sürün ve antep fıstığı serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.
PÜF NOKTASI
İki adet kurabiyeyi yan yana yerleştirip, üzerine ceviz koyarak da pişirebilirsiniz.