Keçi Tırnağı Kurabiyesi

Margarin, pudra şekeri, yumurta, fındık, ceviz ve rendelenmiş portakal kabuğunu derin bir kaba alın. İçine kabartma tozu, vanilya ve un katıp, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve her birine damla şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve bıçakla ucundan çizik atın. Üzerine yumurta sarısı sürün ve antep fıstığı serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.