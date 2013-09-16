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Keçi Tırnağı Kurabiyesi

Keçi Tırnağı Kurabiyesi
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında margarin

1 su bardağından bir parmak fazla pudra şekeri

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı toz fındık

100 gram iri dövülmüş ceviz

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya

3 su bardağı un



Üzerine:

Yumurta sarısı

Dövülmüş antep fıstığı

Ceviz

YAPILIŞI

Margarin, pudra şekeri, yumurta, fındık, ceviz ve rendelenmiş portakal kabuğunu derin bir kaba alın. İçine kabartma tozu, vanilya ve un katıp, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve her birine damla şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve bıçakla ucundan çizik atın. Üzerine yumurta sarısı sürün ve antep fıstığı serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

İki adet kurabiyeyi yan yana yerleştirip, üzerine ceviz koyarak da pişirebilirsiniz.
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