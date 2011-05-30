Kedidili Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çırpma kabına tereyağını alın. Üzerine, pudra şekerini ekleyin. Özleşene ve tereyağı beyaz bir renk alana dek (yaklaşık 10 dakika) çırpın. Bu şekerli tereyağına, yumurtaları teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin. Yumurtalarla yağ özdeşleştikten sonra, elenmiş unu ekleyin. 1 kahve kaşığı vanilyayı ilave edin. Çok fazla yoğurmamaya özen gösterin. Hazırladığınız hamuru, kurşun kalem kalınlığında duyu olan bir sıkma torbasına doldurun. Fırın tepsisine 3 cm arayla ve parmak uzunluğunda sıkın. Orta ısılı fırında, üzerleri çok hafif pembeleşene dek pişirin.