Kepekli Ve Üzümlü Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İki buçuk su bardağı
kepekli un
1 paket kabartma tozu
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
Yarım çay bardağı esmer şeker
Yarım çay bardağı kuru üzüm
1 çay kaşığı tarçın
YAPILIŞI
Kepekli un ve kabartma tozunu yoğurma kabına alın. İçine sıvı yağ, yumurta, süt, esmer şeker, kuru üzüm ve tarçın ekleyip, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece
fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.