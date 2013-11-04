Kepekli Ve Üzümlü Kurabiye

fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.

Kepekli un ve kabartma tozunu yoğurma kabına alın. İçine sıvı yağ, yumurta, süt, esmer şeker, kuru üzüm ve tarçın ekleyip, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece