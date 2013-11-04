DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Kepekli Ve Üzümlü Kurabiye

Kepekli Ve Üzümlü Kurabiye

Kepekli Ve Üzümlü Kurabiye
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı

kepekli un

1 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı esmer şeker

Yarım çay bardağı kuru üzüm

1 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Kepekli un ve kabartma tozunu yoğurma kabına alın. İçine sıvı yağ, yumurta, süt, esmer şeker, kuru üzüm ve tarçın ekleyip, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece
fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN