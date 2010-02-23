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Kepekli Kurabiye

Kepekli Kurabiye
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram eritilmiş margarin

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet yumurta

1 adet yumurtanın sarısı

1 paket vanilya

5 su bardağı kepekli un

1 paket kabartma tozu

Üzeri için: 4 çorba kaşığı çekilmiş

ceviz içi, 1 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yumurtanın akı

2 çorba kaşığı damla çikolata

YAPILIŞI

Derin bir kaba margarin, zeytinyağı, yumurta, yumurta sarısı, vanilya ve kabartma tozunu koyup elle karıştırın. Unu üzerine yavaş yavaş ekleyip çok sert olmayan bir hamur yapın. Hamurdan parçalar kopartarak elinizle şekil verin. Ceviz ve şekeri bir kapta karıştırın. Hazırladığınız kurabiyeleri önce yumurta akına, sonra cevizli şekerli karışıma en son da damla çikolataya batırın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Arzu ettiğiniz kadar elma, kivi ve havucu ayrı ayrı robotun katı meyve sıkacağı bölümünden geçirip sularını çıkartın. Kurabiyeleri meyve suyu eşliğinde ikram edin.
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