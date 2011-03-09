Keten Tohumlu, Kuru Meyveli Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hatırlatma notu 1: Önceden fırını ısıtmayı ve eğer tarifte yumurta, tereyağı gibi malzemeler varsa, bir saat önceden buzdolabından çıkarmayı unutmayın!



Hatırlatma notu 2: Kurabiye ve bisküvi hamurunda hangi tarifi uygularsanız uygulayın, mutlaka yarım saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekir.



Öncelikle yumurtayı iyice çırpın. İçine süt, zeytinyağı ve incecik doğranmış kuru meyveleri ekleyin. Eğer pestil yapımını denediyseniz, pestili de rahatlıkla kullanabilirsiniz bu bisküvilerde. Ben evde kuru meyve olmadığı için, yerine elma pestilini kullandım. Daha sonra portakal kabuğu rendesi, ceviz, keten tohumu ve tarçını ekleyin. En son, portakal suyunda erittiğiniz karbonatı da ilave edin. Tüm bu karışımla yumuşak bir hamur elde etmiş oluyorsunuz. Yarım saat buzdolabı poşetine sararak bekletin. Dinlenen hamuru unlanmış zeminde merdane ile açın. İstediğiniz şekilde kalıplar kullanarak kesin ya da direkt yağlı kağıt serili tepsiye yayın (arzu ederseniz üzerine 1 çorba kaşığı keten tohumu serpebilirsiniz). Kare ya da baklava şeklinde dilimleyin. Önceden ısıtılmış fırının orta derecesinde (170 derece) 30 dakika pişirin. Bu süre, kullandığınız fırına göre farklılık gösterebilir dikkatli olun! Bu tarifteki stevia katkısı, orijinal tarifteki bir su bardağı kuru meyve miktarını yarıya indirerek kullanmama imkan sağladı.