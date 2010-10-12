Kırmızı Düğmeli Kurabiye

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MALZEMELER
125 gr. tereyağı
1 yumurta
5 kaşık şeker
yarım paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı haşhaş tohumu
un
Üzeri için:
Ahududu marmelatı
pudra şekeri
YAPILIŞI
YAPILIŞI:
Hamuru için gerekli olan bütün malzemeyi karıştırıp yoğurun.
Hamur kıvam alınca dinlendirin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Yağlanmış tepsiye dizip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.
10 dakikanın sonunda fırından alıp oklavanın ucuyla kurabiyelerin ortasına çukurlar açın.
Kurabiyeleri tekrar fırına sürüp pembeleşene kadar pişirin.
Soğuyunca çukur yerlerine marmelat koyup üzerine pudra şekeri serpin.
Servis yapın .
Afiyet olsun.
PÜF NOKTASI
*Marmelatı istediğiniz çeşitte kullanabilirsiniz.