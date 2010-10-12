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Kırmızı Düğmeli Kurabiye

Kırmızı Düğmeli Kurabiye
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    MALZEMELER

    125 gr. tereyağı

    1 yumurta

    5 kaşık şeker

    yarım paket kabartma tozu

    1 yemek kaşığı haşhaş tohumu

    un



    Üzeri için:



    Ahududu marmelatı

    pudra şekeri

    YAPILIŞI

    YAPILIŞI:

    Hamuru için gerekli olan bütün malzemeyi karıştırıp yoğurun.
    Hamur kıvam alınca dinlendirin.
    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
    Yağlanmış tepsiye dizip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.
    10 dakikanın sonunda fırından alıp oklavanın ucuyla kurabiyelerin ortasına çukurlar açın.
    Kurabiyeleri tekrar fırına sürüp pembeleşene kadar pişirin.
    Soğuyunca çukur yerlerine marmelat koyup üzerine pudra şekeri serpin.
    Servis yapın .

    Afiyet olsun.

    PÜF NOKTASI

    *Marmelatı istediğiniz çeşitte kullanabilirsiniz.
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