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Kopartma Kurabiye

Kopartma Kurabiye
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

125 gram margarin

Bir buçuk su bardağı toz şeker

5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı kuru dut

1 çay bardağı iri çekilmiş fındık

1 çay bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

Kuru dutu iyice yıkayıp kurutun. Yumurta, oda sıcaklığında margarin ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Kuru üzüm, dut, damla çikolata ve iri çekilmiş fındık ekleyin. Vanilya, un ve kabartma tozunu eleyip tüm malzemeler birbirleri ile özleşene kadar yoğurun. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp şekil vermeden yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembe renk alana kadar pişirin.
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