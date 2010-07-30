Kopartma Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuru dutu iyice yıkayıp kurutun. Yumurta, oda sıcaklığında margarin ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Kuru üzüm, dut, damla çikolata ve iri çekilmiş fındık ekleyin. Vanilya, un ve kabartma tozunu eleyip tüm malzemeler birbirleri ile özleşene kadar yoğurun. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp şekil vermeden yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembe renk alana kadar pişirin.