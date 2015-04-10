Kremalı bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 salkım beyaz üzüm
2 su bardağı un
150 gram tereyağı
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya
3 çorba kaşığı irmik
Krema için:
1 çay bardağı beyaz üzüm suyu
1 su bardağı süt
2 çorba kaşığı un
1 çay bardağı pudra şekeri
2 çorba kaşığı krema
Üzeri için: Pudra şekeri
YAPILIŞI
Un, tereyağı, pudra şekeri, vanilya ve irmiği iyice yoğurun. Hamuru merdane yardımıyla 2 cm olacak şekilde açın. Dilediğiniz ebattaki yuvarlak kalıpla kesin. Hamurları, yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine dizip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Daha sonra soğumaya bırakın. Krema için üzüm suyu, süt, un, pudra şekeri ve kremayı karıştırarak pişirin. Mikser yardımıyla çırparak soğutun İki bisküvinin arasına krema koyup üzüm yerleştirin. Bisküviler bitene kadar işlemi tekrarlayın. Üzerlerine dilimlenmiş üzüm yerleştirip servis yapın.