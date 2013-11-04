Kremalı ve Zeytin Ezmeli Tuzlu Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı, yumurta sarısı, hardal, rendelenmiş kaşar peyniri, pul biber, un ve tuzu derin bir kapta iyice yoğurun. Unlanmış düz bir tezgahın üzerinde merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında açın ve 5 cm x 5 cm'lik kareler kesin. Unlanmış ve yağlanmış fırın tepsisine dizip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Soğuması için bir kenara alın. Kreması için krema, lor peyniri, kapari, maydanoz ve zeytin ezmesini robottan geçirin. İki bisküvi arasına kremadan koyup, kapatın ve bisküvi ile krema bitene kadar aynı işleme devam edin.