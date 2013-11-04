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Kremalı ve Zeytin Ezmeli Tuzlu Bisküvi

Kremalı ve Zeytin Ezmeli Tuzlu Bisküvi
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

4 çorba kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı hardal

100 gram kaşar peyniri

1 çay kaşığı pul biber

İki buçuk su bardağı un

tuz



Üzerine:

1 adet yumurtanın akı

1 çorba kaşığı çörek otu



Kreması için:

4 çorba kaşığı krema

100 gram lor peyniri

1 çorba kaşığı kapari

4-5 dal maydanoz

2 çorba kaşığı yeşil zeytin ezmesi

YAPILIŞI

Tereyağı, yumurta sarısı, hardal, rendelenmiş kaşar peyniri, pul biber, un ve tuzu derin bir kapta iyice yoğurun. Unlanmış düz bir tezgahın üzerinde merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında açın ve 5 cm x 5 cm'lik kareler kesin. Unlanmış ve yağlanmış fırın tepsisine dizip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Soğuması için bir kenara alın. Kreması için krema, lor peyniri, kapari, maydanoz ve zeytin ezmesini robottan geçirin. İki bisküvi arasına kremadan koyup, kapatın ve bisküvi ile krema bitene kadar aynı işleme devam edin.
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