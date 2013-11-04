Kremalı ve Zeytin Ezmeli Tuzlu Bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamur için:
4 çorba kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
1 adet yumurta sarısı
2 çorba kaşığı hardal
100 gram kaşar peyniri
1 çay kaşığı pul biber
İki buçuk su bardağı un
tuz
Üzerine:
1 adet yumurtanın akı
1 çorba kaşığı çörek otu
Kreması için:
4 çorba kaşığı krema
100 gram lor peyniri
1 çorba kaşığı kapari
4-5 dal maydanoz
2 çorba kaşığı yeşil zeytin ezmesi
YAPILIŞI
Tereyağı, yumurta sarısı, hardal, rendelenmiş kaşar peyniri, pul biber, un ve tuzu derin bir kapta iyice yoğurun. Unlanmış düz bir tezgahın üzerinde merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında açın ve 5 cm x 5 cm'lik kareler kesin. Unlanmış ve yağlanmış fırın tepsisine dizip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Soğuması için bir kenara alın. Kreması için krema, lor peyniri, kapari, maydanoz ve zeytin ezmesini robottan geçirin. İki bisküvi arasına kremadan koyup, kapatın ve bisküvi ile krema bitene kadar aynı işleme devam edin.