Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın. İçine sıvı yağ, yumurta ve pekmez ekleyip hafifçe çırpın. Karışıma un, vanilya ve kabartma tozu ekleyip ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde edin. Hamura kuru incir, kuru üzüm, ceviz ve tuz ilave edip, buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.