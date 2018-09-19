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Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye

Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

7-8 adet küp doğranmış kuru incir

2 çorba kaşığı kuru üzüm

120 gram tereyağı

3/4 su bardağı pudra şekeri

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı pekmez

2.5-3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 tutam tuz



SERVİS İÇİN: pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın. İçine sıvı yağ, yumurta ve pekmez ekleyip hafifçe çırpın. Karışıma un, vanilya ve kabartma tozu ekleyip ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde edin. Hamura kuru incir, kuru üzüm, ceviz ve tuz ilave edip, buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
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