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Kuru Kayısılı Kurabiye

Kuru Kayısılı Kurabiye
  • 40 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram kuru kayısı

160 gram tereyağı,

1 adet yumurta

170 gram pudra şekeri

2 çorba kaşığı kayısı marmeladı

2 su bardağı+5 çorba kaşığı un 1 paket vanilya,

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Üzeri İçin: 1 su bardağı pudra şekeri

2 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta ve pudra şekerini kabarıp beyazlaşana dek çırpın. Marmelat, vanilya ve küp doğranmış kayısı ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde un ve kabartma tozunu karıştırıp eleyin. Tereyağlı karışıma ekleyip karıştırın. Hamur çok yumuşak olduysa buzdolabında 30 dakika dinlendirin. 5-6 cm çapında rulo yapıp pişirme kağıdı ile sarın ve derin dondurucuda sertleşene dek dinlendirin. 5 mm kalınlığında yuvarlak dilimleyip, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altın rengi olana dek yaklaşık 15 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Üzeri için pudra şekerini eleyip, azar azar limon suyu ekleyin ve karıştırın. Kurabiyeleri bu karışıma bulayın ve kuruduktan sonra servis yapın
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