Kuru Meyveli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker ve sıvı yağı geniş bir kaba alıp iyice karıştırın. Üzerine brandy ve yumurtayı ilave edin. Un, tarçın ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Kayısıları ince kıyın. Daha sonra kayısı, fındık, kuş üzümü ve kuru üzümü harca ekleyin. İyice karıştırıp üzeri örtülü olarak buzdolabında en az 4 saat dinlendirin. Dolaptan alıp arzunuza göre şekillendirin. Yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Soğutup servis yapın.