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Kuru Meyveli Kurabiye

Kuru Meyveli Kurabiye
  • 8 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3/4 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı brandy

1 adet yumurta

İki buçuk su bardağı un

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

110 gram kuru kayısı

l Bir su bardağı toz fındık

60 gram kuş üzümü

60 gram kuru üzüm

YAPILIŞI

Toz şeker ve sıvı yağı geniş bir kaba alıp iyice karıştırın. Üzerine brandy ve yumurtayı ilave edin. Un, tarçın ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Kayısıları ince kıyın. Daha sonra kayısı, fındık, kuş üzümü ve kuru üzümü harca ekleyin. İyice karıştırıp üzeri örtülü olarak buzdolabında en az 4 saat dinlendirin. Dolaptan alıp arzunuza göre şekillendirin. Yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Soğutup servis yapın.
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