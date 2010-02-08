Kuru Meyveli Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3/4 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 çorba kaşığı brandy
1 adet yumurta
İki buçuk su bardağı un
1 tatlı kaşığı tarçın
1 paket kabartma tozu
110 gram kuru kayısı
l Bir su bardağı toz fındık
60 gram kuş üzümü
60 gram kuru üzüm
YAPILIŞI
Toz şeker ve sıvı yağı geniş bir kaba alıp iyice karıştırın. Üzerine brandy ve yumurtayı ilave edin. Un, tarçın ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Kayısıları ince kıyın. Daha sonra kayısı, fındık, kuş üzümü ve kuru üzümü harca ekleyin. İyice karıştırıp üzeri örtülü olarak buzdolabında en az 4 saat dinlendirin. Dolaptan alıp arzunuza göre şekillendirin. Yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Soğutup servis yapın.