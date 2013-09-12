Margarin ve toz şekeri bir kaba alıp mikserle kabarıncaya kadar çırpın. Yumurtaları ekleyip tekrar çırpın. Un ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Fırın tepsisini yağlayın. Karışımı sıkma torbasına doldurun. Yuvarlak şekiller vererek aralıklarla sıkın. Üzerlerine hindistan cevizi serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Bu arada bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Landüşeleri fırından çıkartıp ılınmalarını bekleyin. Ilındıktan sonra iki adet landüşenin arasına erittiğiniz çikolatadan sürün. Çikolatanın donmasını bekleyip servis yapın.