Limon Kremalı Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle limon kreması için jöle, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, krema ve pudra şekerini bir kaba alıp, iyice karıştırın. Hamur için toz şeker ile suyu bir tencerede 3 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın. Diğer taraftan tereyağı, pudra şekeri, yumurta sarısı, vanilya ve unu derin bir kaba alıp, üzerine soğumuş şekerli suyu katıp, yoğurun. Hazırladığınız hamuru unlanmış düz bir zeminde merdane yardımıyla çok ince olacak şekilde açın. Kenarı tırtıklı, yuvarlak bir kalıpla şekiller çıkarın ve yağlanmış, unlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta akı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. 1 adet bisküvinin üzerine limonlu krema, tekrar bisküvi üzerine krema ve tekrar bisküvi koyun. Bisküvi ve krema bitene kadar aynı işleme devam edin.