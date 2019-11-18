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Limon kremalı bisküvi

Limonun keskin lezzetinden vazgeçemeyenler için, çay keyfine eşlik edecek limon kremalı bisküvi tarifi...
Limon kremalı bisküvi
  • 10 Adet
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:



1 çay bardağı tozşeker



Yarım çay bardağı su



2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı



Yarım su bardağı pudraşekeri



2 adet yumurta sarısı



1 çay kaşığı vanilya



Aldığı kadar un



Üzerine: 1 adet yumurtanın akı



1 çorba kaşığı susam



Limon kreması için:



3 çorba kaşığı un



Bir buçuk su bardağı su



3 adet yumurta



Bir buçuk limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu



9 çorba kaşığı tozşeker


YAPILIŞI

Hamur için tozşeker ile suyu bir tencerede 3 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın. Diğer taraftan tereyağı, pudraşekeri, yumurta sarısı, vanilya ve 1 su bardağı unu derin bir kaba alıp, üzerine soğumuş şekerli suyu katıp, yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru unlanmış düz bir zeminde merdane yardımıyla çok ince olacak şekilde açın. Kenarı tırtıklı, yuvarlak bir kalıpla şekiller çıkarın ve yağlanmış, unlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta akı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Limon kreması için un, su, tozşeker, yumurta ve limon suyunu tencereye alıp iyice çırpın. Daha sonra rendelenmiş limon kabuğunu ilave edin ve muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Soğumaya bırakın. 1 adet bisküvinin üzerine limonlu krema, tekrar bisküvi üzerine krema ve tekrar bisküvi koyun. Bisküvi ve krema bitene kadar aynı işleme devam edin. Limon dilimi ile süsleyerek servis yapın.

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