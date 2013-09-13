Limonlu Bisküvi

Kabartma tozu ve unu bir kaba eleyip, ortasını havuz şeklinde açın. Oda sıcaklığında beklemiş margarini,

yumurtaları, limon kabuğu rendesini, vanilyayı ve toz şekeri ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar

yoğurun. Bir merdane yardımıyla hamuru bir parmak kalınlığında açın. Bir kalıp veya çay bardağı ile hamurdan yuvarlak şekiller çıkartın. Bisküvileri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.