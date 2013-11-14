Limonlu Kurabiye

Sofra Tarifi

2 adet limonun rendelenmiş kabuğu 4 su bardağı un 2 adet yumurta 125 gram oda sıcaklığında tereyağı Bir buçuk su bardağı pudra şekeri 1 paket vanilya Yarım paket kabartma tozu Üzeri için: Hindistan cevizi veya yenilebilir renkli pasta süsü

YAPILIŞI

Yumurtalardan birinin akını ve sarısını ayırın. Unu eleyip, ortasını havuz gibi açın. Üzerine 1 adet yumurta ve 1 adet yumurta sarısı ekleyin. Tereyağı, pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu ve limon kabuğu ilave edip iyice yoğurun. Hamuru yarım cm kalınlığında açıp, yuvarlak kalıplarla kesin. Kalan yumurta akını çırpıp, üzerilerine sürün. Hindistan cevizi veya yenilebilir renkli pasta süsüne batırıp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.