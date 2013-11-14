Limonlu Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet limonun rendelenmiş kabuğu
4 su bardağı un
2 adet yumurta
125 gram oda sıcaklığında tereyağı
Bir buçuk su bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya
Yarım paket kabartma tozu
Üzeri için:
Hindistan cevizi veya yenilebilir renkli pasta süsü
YAPILIŞI
Yumurtalardan birinin akını ve sarısını ayırın. Unu eleyip, ortasını havuz gibi açın. Üzerine 1 adet yumurta ve 1 adet yumurta sarısı ekleyin. Tereyağı, pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu ve limon kabuğu ilave edip iyice yoğurun. Hamuru yarım cm kalınlığında açıp, yuvarlak kalıplarla kesin. Kalan yumurta akını çırpıp, üzerilerine sürün. Hindistan cevizi veya yenilebilir renkli pasta süsüne batırıp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.