Limonlu Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtayı geniş bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine sıvı yağ ve limon suyunu ilave edin. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Karışımı toz şekerli harca katın. Hazırladığınız hamuru 10 dakika dinlendirin. Unlanmış tezgahta çok ince olmayacak şekilde açın. Bir bardak ağzı ya da istediğiniz kalıpla kesin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine rendelenmiş limon kabuğu ve pudra şekeri serperek servis yapın.