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Limonlu Kurabiye

Limonlu Kurabiye
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı toz şeker

Bir buçuk adet yumurta

1 su bardağı sıvıyağ

Bir buçuk adet limonun suyu

Dört buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz



Üzerine:

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtayı geniş bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine sıvı yağ ve limon suyunu ilave edin. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Karışımı toz şekerli harca katın. Hazırladığınız hamuru 10 dakika dinlendirin. Unlanmış tezgahta çok ince olmayacak şekilde açın. Bir bardak ağzı ya da istediğiniz kalıpla kesin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine rendelenmiş limon kabuğu ve pudra şekeri serperek servis yapın.
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