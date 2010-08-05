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Limonlu Kurabiye

Limonlu Kurabiye
  • 40 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

125 gram margarin

1 adet limon

2 adet yumurtanın sarısı

1.5 su bardağı un

6.5 çorba kaşığı nişasta

Yarım paket kabartma tozu

YAPILIŞI

DERİN bir kapta toz şeker ve margarini karıştırın. Ardından limonun rendelenmiş kabuğunu ve suyunu, yumurta sarılarını ekleyin. Elediğiniz unu, nişastayı, kabartma tozunu katın ve yoğurun. Unun cinsinden dolayı hamurunuz yapışkan olursa bir miktar daha un ekleyebilirsiniz. Yoğurduğunuz hamuru folyoya sarıp 3 saat buzdolabında bekletin. Çıkardığınızda küçük parçalar koparıp istediğiniz şekli verin. Yağlanmış veya yağlı kağıt kaplanmış tepsiye yerleştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Piştiğinde üzerine pudra şekeri eleyerek servis yapın.
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