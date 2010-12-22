Limonlu Tereyağlı Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu, toz şeker eriyene dek yoğurun. Limonlu votkayı ekleyip, karıştırın. Üzerine unu eleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru rulo şekline getirip, elinizle yuvarlayın. Silindir şeklindeki hamuru, yağlı kağıt üzerine alın. 1'er cm kalınlığında dilimleyin. Elinizle hafifçe üzerlerine bastırın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, pembeleşene kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri ve toz karanfil serpin. Bisküvileri tepsinin içinde soğutup, servis yapın.