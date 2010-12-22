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Limonlu Tereyağlı Bisküvi

Limonlu Tereyağlı Bisküvi
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram tereyağı

2 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı rendelenmiş

limon kabuğu

1 çorba kaşığı limonlu votka

1 su bardağı un

Üzerine: Pudra şekeri, toz karanfil

YAPILIŞI

Tereyağı, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu, toz şeker eriyene dek yoğurun. Limonlu votkayı ekleyip, karıştırın. Üzerine unu eleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru rulo şekline getirip, elinizle yuvarlayın. Silindir şeklindeki hamuru, yağlı kağıt üzerine alın. 1'er cm kalınlığında dilimleyin. Elinizle hafifçe üzerlerine bastırın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, pembeleşene kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri ve toz karanfil serpin. Bisküvileri tepsinin içinde soğutup, servis yapın.
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