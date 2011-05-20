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Lor Kurabiyesi

Lor Kurabiyesi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg tuzsuz lor peyniri

3 adet yumurta

250 gram margarin

2 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un

YAPILIŞI

Genişçe bir kabın içinde tuzsuz lor peynirini çatalla iyice ezin. Yumurtaları başka bir kapta çırpıp peynire ekleyin. Margarini eritin. Ilınınca peynire ilave edin. Toz şekeri de ekleyip karıştırın. Unu malzemelerin üzerine eleyin. Kabartma tozunu da ilave edip yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşakça bir hamur elde edin. Parçalar koparıp, yuvarlayarak şekillendirin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, renkleri çok açık pembe olana kadar pişirin. Soğutup servis yapın.
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