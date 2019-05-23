Lorlu Acılı Kurabiye

Tereyağını geniş bir kaba alıp, yumurta, kabartma tozu, tuz ve unu ekleyip iyice yoğurun. Hamur kıvam alıp, malzemeler birleştikten sonra lor, kaşar peyniri ve hardal ekleyin. İyice yoğurduktan sonra streç filme sarıp yarım saat buzdolabında bekletin. Hamur dinlendikten sonra merdane yardımıyla 1-1.5 cm kalınlığında açıp kurabiye kalıplarıyla şekil verin. Pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün. Çörekotu ve kaya tuzu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.