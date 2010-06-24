Macaron Kulesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurtanın akı
1 çay bardağı toz şeker
4'er çorba kaşığı pudra şekeri ve
toz badem
1 top dondurma
Süslemek için:
Meyve parçaları ve nane yaprağı
YAPILIŞI
Yumurta akını, iyice kabarıp, köpük olana dek çırpın. Çırpma işlemi sırasında toz şekeri yavaşça ilave edin. Pudra şekeri ve toz bademi karıştırarak ekleyin. Karışımı sıkma torbasına alıp, yapışmaz yüzeyli fırın tepsisine 8 adet yuvarlak beze çıkarın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15-20 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Macaronları servis tabağına üst üste koyun. Üzerine dondurmayı yerleştirin. Meyve parçaları ve nane yaprağıyla süsleyerek servis yapın