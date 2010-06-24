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Macaron Kulesi

Macaron Kulesi
    Sofra Tarifi

    MALZEMELER

    1 adet yumurtanın akı

    1 çay bardağı toz şeker

    4'er çorba kaşığı pudra şekeri ve

    toz badem

    1 top dondurma

    Süslemek için:

    Meyve parçaları ve nane yaprağı

    YAPILIŞI

    Yumurta akını, iyice kabarıp, köpük olana dek çırpın. Çırpma işlemi sırasında toz şekeri yavaşça ilave edin. Pudra şekeri ve toz bademi karıştırarak ekleyin. Karışımı sıkma torbasına alıp, yapışmaz yüzeyli fırın tepsisine 8 adet yuvarlak beze çıkarın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15-20 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Macaronları servis tabağına üst üste koyun. Üzerine dondurmayı yerleştirin. Meyve parçaları ve nane yaprağıyla süsleyerek servis yapın
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