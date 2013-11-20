Maden Sulu Çatallar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yoğurma kabına maden suyu, tereyağı, zeytinyağı, üzüm sirkesi, mahlep, toz şeker, tuz ve karbonatı alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Hamurdan erik büyüklüğünde parçalar koparın ve iki adedini avucunuzun içinde yuvarlayarak çubuk şekli verin. Daha sonra iki ucunu birleştirip, çatal şekli verin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve önce yumurta akına sonra usama bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.