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Maden Sulu Çatallar

Maden Sulu Çatallar
  • 50 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı maden suyu

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

3 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1 çorba kaşığı mahlep

1 çay bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı silme karbonat

Aldığı kadar un



Üzerine:

1 adet yumurtanın akı

Susam

YAPILIŞI

Yoğurma kabına maden suyu, tereyağı, zeytinyağı, üzüm sirkesi, mahlep, toz şeker, tuz ve karbonatı alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Hamurdan erik büyüklüğünde parçalar koparın ve iki adedini avucunuzun içinde yuvarlayarak çubuk şekli verin. Daha sonra iki ucunu birleştirip, çatal şekli verin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve önce yumurta akına sonra usama bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
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