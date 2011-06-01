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Mahlepli Kurabiye

Mahlepli Kurabiye
  • 40 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

125 gram margarin

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1-2 tatlı kaşığı mahlep

Aldığı kadar un



Üzerine: 1 adet yumurtanın akı

Susam

YAPILIŞI

Margarini eritip ılıtın. Süt, sıvı yağ, yumurta sarısı, toz şeker, erimiş margarin, tuz, kabartma tozu, mahlep ve aldığı kadar unu bir kaba alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 15 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayarak küçük simit şekli verin. Simitleri önce yumurta akına daha sonra susama bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.
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