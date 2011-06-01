Mahlepli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini eritip ılıtın. Süt, sıvı yağ, yumurta sarısı, toz şeker, erimiş margarin, tuz, kabartma tozu, mahlep ve aldığı kadar unu bir kaba alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 15 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayarak küçük simit şekli verin. Simitleri önce yumurta akına daha sonra susama bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.