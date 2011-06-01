Mahlepli Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
125 gram margarin
Yarım su bardağı toz şeker
1 adet yumurtanın sarısı
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
1-2 tatlı kaşığı mahlep
Aldığı kadar un
Üzerine: 1 adet yumurtanın akı
Susam
YAPILIŞI
Margarini eritip ılıtın. Süt, sıvı yağ, yumurta sarısı, toz şeker, erimiş margarin, tuz, kabartma tozu, mahlep ve aldığı kadar unu bir kaba alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 15 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayarak küçük simit şekli verin. Simitleri önce yumurta akına daha sonra susama bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.