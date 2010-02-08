Mandalinalı Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur malzemesini bir kapta iyice yoğurun. Folyoya sarıp 1 gece buzdolabında bekletin. Sonraki gün hamuru, açmadan yarım saat öncesinden buzdolabından çıkarın. Hamuru ikiye bölüp, unlanmış zeminde merdane yardımıyla, yarım cm kalınlığında ayrı ayrı açın. Açtığınız hamurun yarısından, bir su bardağı yardımıyla yuvarlak bisküviler kesin. Hamurun diğer yarısından da aynı şekilde su bardağı yardımıyla yuvarlaklar kesin ve bu yuvarlakların ortasından da çay bardağı yardımıyla parça çıkarıp halka şekli elde edin. Bu simit şeklindeki delikli parçaları, delikli olmayan yuvarlak parçaların üzerine koyup fırın tepsisine dizin. 180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin. Bu arada mandalinaların kabuklarını soyup enine dilimleyin. Tencereye koyduğunuz dilimlerin üzerine toz şeker döküp bekletin. Mandalina dilimleri suyunu salınca ocağa koyup kaynatın. Koyulaşınca ocaktan alıp soğutun. Soğuduktan sonra robotta parçalayın (sulu kalırsa tekrar kaynatın). Soğutup bisküvilerin ortasına dökün. Servis yapın.