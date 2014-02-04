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Marmelatlı Bisküvi

Marmelatlı Bisküvi
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

1 adet yumurta

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

1 paket vanilya

2-3 çorba kaşığı vişne marmelatı

YAPILIŞI

Yumurtayı çatalla çırpın. Oda sıcaklığında yumuşamış margarini ve pudra şekerini ekleyip karıştırın. Son olarak un ve vanilyayı ilave edip iyice yoğurun. Hamuru merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında açın. Su bardağıyla, hamurdan daireler kesin. Hamurların yarısının ortasını, şişe kapağıyla çıkartın. Tüm hamurları önceden ısıtılmış 200 derece fırında pembeleşene dek 15 dakika kadar pişirin. Bisküviler ılındıktan sonra, daire şeklinde olanların üzerine marmelat sürün. Marmelat donduktan sonra üzerine ortası delik bisküvileri yerleştirip servis yapın.
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