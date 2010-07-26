Marmelatlı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, pudra şekeri ve yumurta sarısını bir kapta mikserle iyice çırpın. Ayrı bir kapta un, vanilya ve kabartma tozunu karıştırın. Bu karışımı margarinli karışımın içine eleyin. Bütün malzemeyi yoğurun. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir parçaya yuvarlak şekil verip ortasına parmakla bastırın. Hazırladığınız kurabiyeleri önce yumurta akına, sonra dövülmüş fındığa bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra ortalarındaki deliklere istediğiniz marmelattan koyun.