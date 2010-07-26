DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Marmelatlı Kurabiye

Marmelatlı Kurabiye

Marmelatlı Kurabiye
  • 20 Adet
  • Pişirme: 25 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında margarin

3 çorba kaşığı pudra şekeri

1 adet yumurtanın sarısı

Üç buçuk su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



Bulamak için:

1 adet yumurtanın akı

1 su bardağı

dövülmüş fındık



Ortasına:

Vişne, portakal, çilek marmeladı

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, pudra şekeri ve yumurta sarısını bir kapta mikserle iyice çırpın. Ayrı bir kapta un, vanilya ve kabartma tozunu karıştırın. Bu karışımı margarinli karışımın içine eleyin. Bütün malzemeyi yoğurun. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir parçaya yuvarlak şekil verip ortasına parmakla bastırın. Hazırladığınız kurabiyeleri önce yumurta akına, sonra dövülmüş fındığa bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra ortalarındaki deliklere istediğiniz marmelattan koyun.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN