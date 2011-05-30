Meyveli Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini mikserde karışıncaya dek çırpın. Sonra yumurta ve limon suyunu ilave edin. Daha sonra tüm malzemeyi ekleyip, tekrar yoğurun. Hamuru rulo haline getirip, buzdolabında bir saat bekletin. Sonra 1 cm kalınlığında kesip, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirip, servis yapın.