DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Meyveli Bisküvi

Meyveli Bisküvi

Meyveli Bisküvi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg tereyağı

1 su bardağı + 1 kahve fincanı pudra şekeri

1 adet limonun suyu

2 adet yumurta

5 su bardağı un

250 gram meyve şekerlemesi

100 gram kıyılmış antepfıstığı

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini mikserde karışıncaya dek çırpın. Sonra yumurta ve limon suyunu ilave edin. Daha sonra tüm malzemeyi ekleyip, tekrar yoğurun. Hamuru rulo haline getirip, buzdolabında bir saat bekletin. Sonra 1 cm kalınlığında kesip, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yuvarlak kestikten sonra hamura kalıpla şekil de verebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN