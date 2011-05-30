Meyveli Bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg tereyağı
1 su bardağı + 1 kahve fincanı pudra şekeri
1 adet limonun suyu
2 adet yumurta
5 su bardağı un
250 gram meyve şekerlemesi
100 gram kıyılmış antepfıstığı
YAPILIŞI
Tereyağı ve pudra şekerini mikserde karışıncaya dek çırpın. Sonra yumurta ve limon suyunu ilave edin. Daha sonra tüm malzemeyi ekleyip, tekrar yoğurun. Hamuru rulo haline getirip, buzdolabında bir saat bekletin. Sonra 1 cm kalınlığında kesip, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirip, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Yuvarlak kestikten sonra hamura kalıpla şekil de verebilirsiniz.