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Minik Tuzlu Kurabiyeler

Minik Tuzlu Kurabiyeler
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

Aldığı kadar un

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

4-5 damla limon suyu

Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

Beyaz haşhaş tohumu

YAPILIŞI

DERİN bir kaseye sıvı yağ ve suyu alın. Üzerine un, kuru nane ve tuz ilave edin. Kabartma tozunu bir kaşığa dökün ve üzerine limon suyu ekleyip unlu karışımın içine katın. Ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun (un az gelirse biraz daha ilave edin). Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 20 dakika dinlendirin. Daha sonra merdane ile bir parmak kalınlığında açın. Ufak kalıplarla şekiller çıkarıp, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

İstediğiniz büyüklükteki kalıplarla şekil çıkartabilirsiniz.
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