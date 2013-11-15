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Mısır Gevrekli Nutellalı Kurabiye

Mısır Gevrekli Nutellalı Kurabiye
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    MALZEMELER

    125 Gr tereyağ, 250 gr un, 1 çay bardağı toz şeker, 2 yumurta, 1 paket nutella, 1 kase mısır gevreği, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya

    YAPILIŞI

    Öncelikle yumurtalarımızı kasede iyice çırpalım ve şekerimizi ,yağı,yumurtalarımızı, vanilya ve kabartma tozumuzu ilave ederek iyice harmanlayarak yoğuralım, kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edelim. Çok az yağla yağlanmış tepsimize hamurlarımızı ceviz büyüklüğünde dizelim ve 170 derecelik fırında pişirelim. Diğer taraftan nutellamızı cam bir kapta benmari usulü eritelim.Pişen kurabiyelerimizi önce erimiş nutellaya daha sonra mısır gevreğine batıralım ve buzdolabında yarım saat kadar dinlendirelim. Kurabiyelerimiz servise hazır.

    PÜF NOKTASI

    Ağızda dağılan, hem görünüşü hem tadıyla müthiş bir uyum oluşturan çocukların bayıldığı kurabiye
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