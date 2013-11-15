Mısır Gevrekli Nutellalı Kurabiye

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YAPILIŞI

Öncelikle yumurtalarımızı kasede iyice çırpalım ve şekerimizi ,yağı,yumurtalarımızı, vanilya ve kabartma tozumuzu ilave ederek iyice harmanlayarak yoğuralım, kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edelim. Çok az yağla yağlanmış tepsimize hamurlarımızı ceviz büyüklüğünde dizelim ve 170 derecelik fırında pişirelim. Diğer taraftan nutellamızı cam bir kapta benmari usulü eritelim.Pişen kurabiyelerimizi önce erimiş nutellaya daha sonra mısır gevreğine batıralım ve buzdolabında yarım saat kadar dinlendirelim. Kurabiyelerimiz servise hazır.