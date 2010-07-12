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Mürdüm Eriği Sirkeli Toplar

Mürdüm Eriği Sirkeli Toplar
  • Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

250 gram kekun

1 çorba kaşığı toz şeker

1/4 tatlı kaşığı toz tarçın (arzuya göre)

40 gram tereyağı

60 ml (4 çorba kaşığı) süt

4 çorba kaşığı mürdüm eriği sirkesi

Pudra şekeri, bir tutam tuz



Sunumda:

500 gram mürdüm eriği reçeli (benim kullandığım kızılcık + mürdüm eriği reçeli)

YAPILIŞI

Fırını 180 derece ısıtın. Unu, şekeri, tarçını, bir tutam tuzu karıştırın. Tereyağını, sirkeyi ve sütü ekleyin. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur haline getirin. Her birini ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin (orijinal tarifte hamurların erik kompostosu içinde beraber pişirilmesi öneriliyordu. Ben ise hamur toplarını ayrı pişirip, komposto yerine reçel ile birlikte sunmayı tercih ettim). Sirkeli topları 15-20 dakika üzerleri kızarana değin pişirin. Piştikten sonra üzerlerine pudra şekeri serperek, mürdüm eriği reçeli ile birlikte servis yapın bu lezzetli sirkeli topları.
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