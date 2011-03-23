Nişastalı Kurabiye

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MALZEMELER
MALZEMELER:
2 yumurta,1 su bardağı un,1 su bardağı pudra şekeri,1 margarin,1 paket kabartma tozu,1 paket vanilya,2 paket buğday nişastası
YAPILIŞI
Bu malzemeleri iyice yoğur,bir saat buzdolabında beklet,nişasta serperek yarım santim kalınlığında açın istediğiniz kalıpla şekil verin.Bazılarını yuvarlak yapıp içine ceviz koyabilirsiniz..Tepsiyi yağlamadan dizin piştikten sonra arasına nutella koyabilirsiniz.Üzerine pudra şekeri serpin eritilmiş çikolatayla şekiller yapabilirsiniz.